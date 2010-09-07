Чтобы пропустить Януковича в ВР, милиция растаскивала щиты
10:02, 07 сентября 2010Политика
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Президент прибыл в парламент
Работники МВД для проезда президента Виктора Януковича в Верховную Раду раздвинули железное ограждение, которым они перекрыли проезд.
За этим наблюдал корреспондент "Украинской правды".
В частности, в 9:55, когда кортеж президента подъезжал к парламенту, сотрудники спецподразделения "Барс" отодвинули щиты, которыми за полчаса до того перегородили проезжую часть по улицы Грушевского, "отрезав" сторонников Партии регионов от оппонентов.
Через эти щиты никого не пропускают.
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