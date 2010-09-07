Чтобы пропустить Януковича в ВР, милиция растаскивала щиты

Работники МВД для проезда президента Виктора Януковича в Верховную Раду раздвинули железное ограждение, которым они перекрыли проезд.

За этим наблюдал корреспондент "Украинской правды".

В частности, в 9:55, когда кортеж президента подъезжал к парламенту, сотрудники спецподразделения "Барс" отодвинули щиты, которыми за полчаса до того перегородили проезжую часть по улицы Грушевского, "отрезав" сторонников Партии регионов от оппонентов.

Через эти щиты никого не пропускают.