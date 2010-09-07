Тимошенко: предлагаю напомнить Януковичу, что в Украине есть народ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех небезразличных граждан прийти во вторник, 7 сентября, в 10.00 к зданию Верховной Рады, чтобы поддержать требование оппозиционных парламентских фракций по введению моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов, цен на продукты питания и на повышение пенсионного возраста.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я предлагаю напомнить ЯНУКОВИЧУ, что в Украине есть народ, и 7 сентября - в первый день осенней сессии парламента - собраться на акцию протеста в Киеве возле Верховной Рады и в каждой области возле местных государственных администраций. Цель - остановить необоснованное повышение тарифов, увеличение пенсионного возраста, принятие агрессивного Налогового кодекса и террор против малого бизнеса. Мы будем настаивать на принятии закона о моратории на повышение тарифов и пенсионного возраста, на принятии закона об упрощенной системе налогообложения, закона о защите прав государства на газ, который по-рейдерски забирает "РосУкрЭнерго", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что депутаты оппозиционных фракций разработали и внесли на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты. "В первый день работы парламента мы дадим бой и мы будет требовать поставить на голосование эти законы о моратории", - сообщила она.

"Только тот, кто борется, достоин свободы и достойной жизни", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.