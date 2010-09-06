Ефремов о компромиссах с БЮТ: какие они будут, не может сказать никто

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что фракция БЮТ не выполнит своих угроз и завтра не будет блокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Я все-таки настроен на то, что здравый смысл победит», - сказал О.ЕФРЕМОВ.

По его словам, государству нужны не потрясения, а конструктивная работа. «Те политические силы, которые будут противодействовать этому, я не думаю, что они найдут поддержку наших избирателей», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Отвечая на вопрос, какой может быть компромисс, чтобы фракция БЮТ не прибегла к блокированию, А.ЕФРЕМОВ выразил надежду, что такой компромисс будет найден. «Компромиссы могут достигаться в условиях переговоров, и какие они будут, об этом не может сказать никто», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил сегодня, что народные депутаты от БЮТ планируют завтра, 7 сентября, блокировать трибуну ВР, если коалиция не выполнит требования оппозиции рассмотреть ряд законопроектов по социальной защите населения.

По его словам, речь идет о законопроекте о введении моратория на повышение цен на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Также фракция БЮТ настаивает на введении законодательной нормы о запрете повышения пенсионного возраста для женщин. Кроме того, оппозиция предлагает установить налоговые каникулы для малого бизнеса.

Также БЮТ требует рассмотреть проект постановления, которым предусмотрено запретить правительству использовать бюджетные средства на погашение долга НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.