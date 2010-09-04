Янукович в Гонконге рассказал, что он - оптимист
И "открыл двери" для гостей
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня для Украины наступило время стать важным участником мирового инвестиционного процесса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время ланча с представителями украинских и гонконгских деловых кругов, который состоялся сегодня в рамках официального визита Президента Украины в Гонконг.
«Сейчас наступило время для Украины, чтобы стать важным участником мирового инвестиционного процесса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что украинская сторона с радостью приглашает иностранных инвесторов «разделить место эффективных хозяев».
Как также отметил глава государства, обращаясь к бизнесменам, «инвестировав в Украину, вы сможете стать совладельцами ее мощного потенциала: промышленного, аграрного, научного».
«Я оптимист, ведь после длительного периода политических деклараций в Украине наступило время экономических дел. Приезжайте – увидите», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он также подчеркнул, что для Украины является особенно желанным экономическое сотрудничество с Китаем, как самым динамичным экономическим игроком мира.
По словам главы государства, сотрудничество с КНР означает «приход спокойной силы, которая умеет уважать политическую, историческую и культурную специфику своих партнеров».
В.ЯНУКОВИЧ также, в частности, заявил, что видит большой инвестиционный потенциал в казахстанско-китайской инициативе относительно строительства нового транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа», который пройдет через территорию Украины.
В рамках реализации конкретных проектов Президент пригласил китайских и гонконгских инвесторов к активному сотрудничеству с Украиной, «двери которой всегда широко открыты для гостей».
«Поэтому политический месседж моего нынешнего визита – предельно простой и откровенный: углубление всестороннего сотрудничества с Китайской Народной Республикой, а значит, и с Гонконгом, и вывод наших отношений на стратегический уровень – является для нас приоритетом», - отметил Президент Украины.