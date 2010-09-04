Янукович в Гонконге рассказал, что он - оптимист

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сегодня для Украины наступило время стать важным участником мирового инвестиционного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время ланча с представителями украинских и гонконгских деловых кругов, который состоялся сегодня в рамках официального визита Президента Украины в Гонконг.

«Сейчас наступило время для Украины, чтобы стать важным участником мирового инвестиционного процесса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и отметил, что украинская сторона с радостью приглашает иностранных инвесторов «разделить место эффективных хозяев».

Как также отметил глава государства, обращаясь к бизнесменам, «инвестировав в Украину, вы сможете стать совладельцами ее мощного потенциала: промышленного, аграрного, научного».

«Я оптимист, ведь после длительного периода политических деклараций в Украине наступило время экономических дел. Приезжайте – увидите», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что для Украины является особенно желанным экономическое сотрудничество с Китаем, как самым динамичным экономическим игроком мира.

По словам главы государства, сотрудничество с КНР означает «приход спокойной силы, которая умеет уважать политическую, историческую и культурную специфику своих партнеров».

В.ЯНУКОВИЧ также, в частности, заявил, что видит большой инвестиционный потенциал в казахстанско-китайской инициативе относительно строительства нового транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа», который пройдет через территорию Украины.

В рамках реализации конкретных проектов Президент пригласил китайских и гонконгских инвесторов к активному сотрудничеству с Украиной, «двери которой всегда широко открыты для гостей».

«Поэтому политический месседж моего нынешнего визита – предельно простой и откровенный: углубление всестороннего сотрудничества с Китайской Народной Республикой, а значит, и с Гонконгом, и вывод наших отношений на стратегический уровень – является для нас приоритетом», - отметил Президент Украины.