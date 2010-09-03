Тимошенко: мы спрятали экс-министра

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО созналась, что ее команда причастна к укрывательству экс-министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА от ареста.

Об этом она заявила сегодня в эфире ток-шоу "Шустер live".

"Мы его срочно защитили. По сути, спрятали от тех людей, которые хотят прямо сейчас расправляться со всеми, кто попадается под руку. Главное, чтобы это были люди, приближенные ко мне", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает попытки арестовать Б.ДАНИЛИШИНА не просто политическими репрессиями, а "политикой в ее худшем виде".

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, экс-министра экономики пытаются арестовать за то, что он выполнил решение правительства и закупил нефтепродукты для Министерства обороны не у оптовых поставщиков по завышенным ценам, а у государственного предприятия, заплатив на 30% меньше оптовой цены.

Как сообщал УНИАН, Б.ДАНИЛИШИН был включен в список лиц, которых разыскивает Интерпол.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, - по факту нанесения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП «МА «Борисполь» применение процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела. Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.

11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

20 августа министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что правоохранительные органы имеют подтверждение, что Б.ДАНИЛИШИН находится за рубежом.

В опубликованном 2 сентября телефонном интервью Kyiv Post экс-министр заявил, что не прячется от следствия и намерен появиться в Украине после завершения лечения. В то же время он не сказал, где именно он лечится.