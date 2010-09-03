Идет обыск в квартире прежнего Херсонского губернатора

Следователи милиции обыскивают квартиру бывшего председателя Херсонской облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Б.СИЛЕНКОВ, после обысков в помещениях благотворительного фонда «Развитие», который возглавляет его жена, следователи предъявили ему отдельную санкцию Суворовского райсуда Херсона на обыск его квартиры.

«Ищут финансовые документы и все бумаги, связанные с деятельностью благотворительного фонда» - сообщил Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня следователи с санкции судьи Суворовского райсуда Херсона провели обыски дома у бывшего наемного работника благотворительного фонда «Развитие» и в помещении самого фонда, который возглавляет жена Б.СИЛЕНКОВА.

Экс-губернатор Херсонской области считает, что таким образом милиция оказывает на него давление из-за оппозиционности газеты «Новое Время» (соучредителем издания является указанный благотворительный фонд) и намерений Б.СИЛЕНКОВА баллотироваться на должность городского председателя г. Херсона от НСНУ.