Джип Луценко поставили на штрафплощадку

На водителя автомобиля “Toyota Land Cryiser”, которым перемещается бывший министр внутренних дел Украины, лидер партии "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО, за управление без надлежащих документов наложен штраф в размере 425 грн., а само транспортное средство помещено на штрафную площадку.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, Департаментом ГАИ МВД в пределах компетенции осуществлена проверка предоставленных материалов относительно правомерности управления водителем автомобилем “Toyota Land Cryiser”.

2 сентября около 17.00 во время движения по бульвару Леси Украинки в Киеве наряд специального отряда ДПС особого назначения при МВД Украины (подчиненного ДГАИ МВД Украины) обратил внимание на то, что водитель автомобиля “Toyota Land Cryiser”, выполняя маневр разворота, не выполнил требования п.9.2 (б) Правил дорожного движения Украины (перед поворотом не подал сигнал световым указателем поворота соответствующего направления перед перестраиванием и разворотом налево). Наряд принял решение остановить автомобиль.

Приблизительно через 200 м данный автомобиль остановил наряд ДПС. На законное требование работника милиции передать для проверки документы, подтверждающие право пользования и управления данным автомобилем и удостоверение водителя, водитель предоставил эти документы. При начальной проверке документов сотрудник ГАИ обратил внимание на то, что доверенность на право управления транспортным средством в нарушение ч.2 ст. 799 Гражданского кодекса Украины не была нотариально заверена, к тому же срок ее действия истек 30 марта 2010 года. Это вызвало у работников милиции обоснованное подозрение относительно законных оснований управления транспортным средством водителем этого автомобиля.

При более тщательной проверке было установлено, что автомобиль принадлежит одному из коммерческих банков и зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства.

На основании договора аренды имущества с правом выкупа банком и ООО и акта приема-передачи имущества данный автомобиль передан в аренду этому ООО для служебных поездок персонала, а также для грузовой перевозки мелких вещей (на момент выдачи доверенности на право управления и заключения договора аренды имущества, по состоянию на декабрь 2009 года, водитель автомобиля проходил службу в органах внутренних дел, и не мог быть в составе персонала этого ООО).

Таким образом, в соответствии с этими документами, автомобилем “Toyota Land Cryiser” мог пользоваться работник ООО при условии оформления документов в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Украины "О дорожном движении", а также пунктом 2.1 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров от 10 октября 2001 года № 1306, которыми предусмотрено, что водитель обязан иметь при себе регистрационные и другие документы, подтверждающие право на пользование (управление) транспортным средством, а также дорожные (маршрутные) листы и документы на груз, который перевозится.

Приказом Государственного комитета статистики Украины от 17 февраля 1998 года № 74 "Об утверждении типовой формы первичного учета работы служебного легкового автомобиля и Инструкции о порядке ее применения", зарегистрированного в Министерстве юстиции 3 марта 1998 года за № 149/2589, для учета транспортной работы служебного легкового автомобиля утверждена типовая форма № 3 "Путевой лист служебного легкового автомобиля". При этом в соответствии с требованиями пункта 2 этого приказа применение путевого листа типовой формы № 3 и выполнение положений инструкции всеми субъектами предпринимательской деятельности, учреждениями, организациями, независимо от ведомственного подчинения и формы собственности, которые эксплуатируют служебные легковые автомобили или для которых по их заказу осуществляется транспортное обслуживание служебными легковыми автомобилями, считается обязательным.

Также документом, который предоставляет право работнику упомянутого ООО пользоваться транспортным средством, может быть доверенность, которая в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 799 Гражданского кодекса подлежит нотариальному заверению. Предоставленная водителем доверенность была изготовлена на фирменном бланке ООО и не отвечала требованиям отмеченной статьи кодекса.

Учитывая изложенное, водитель не имел законного права пользоваться автомобилем “Toyota Land Cryiser”, поэтому в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление по делу об административном правонарушении в виде штрафа 425 грн. (максимальный штраф за данный вид правонарушения составляет 850 грн.), а автомобиль был доставлен на штрафплощадку, где он и находится на данное время.

Водитель был доставлен работниками милиции в Печерское райуправление ГУ МВД в г. Киеве для выяснения обстоятельств и предоставления объяснений по поводу управления транспортным средством. Отмеченные материалы зарегистрированы в журнале учета информации Печерского РУ ГУ МВД в г. Киеве. По этому факту продолжается проверка.