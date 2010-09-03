Азаров обещает создать в Украине «атмосферу любви и доверия»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство предпримет все необходимые меры и усилия, чтобы создать в Украине атмосферу любви и доверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Самое главное, что мы постараемся сделать - создать атмосферу любви, доверия, чтобы граждане Украины отошли от пятилетки злости, ненависти, взаимных претензий, а перешли к пятилетке доброжелательности, любви, надежды. Она появится", - сказал Н.АЗАРОВ.