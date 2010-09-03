В Тернополе отметили годовщину окончания Второй мировой войны

В Тернополе прошли торжества по случаю 65-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, возле мемориального комплекса «Холм Славы» представители власти и общественности почтили погибших во время войны.

Священники отслужили панихиду по воинам и мирным жителям, погибшим в годы II Мировой, после чего заместитель председателя ОГА Ольга ГУЗАР, заместитель председателя облсовета Олег БОБЕРСКИЙ, заместитель городского председателя Тернополя Олег МАРУШИЙ возложили цветы к подножию Холма.

В выступлениях участники мероприятия отмечали важность этой даты для грядущих поколений, которые должны ее помнить, чтобы не допускать подобных трагедий в будущем.

Также цветы памяти и почтения были возложены к военному мемориалу на Микулинецком кладбище и к могиле политзаключенных и репрессированных советской властью.