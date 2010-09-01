Исчез свидетель по делу харьковского журналиста Климентьева

Исчез один из свидетелей по делу об исчезновении главного редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главного редактора газеты Петр МАТВИЕНКО, который также проходит как свидетель по этому делу.

Ссылаясь на тайну следствия, П.МАТВИЕНКО отказался сказать, когда пропал свидетель, и назвать его имя. Он также отказался назвать источник информации, но заверил, что информация проверенная. «Это недоработка правоохранительных органов», - подчеркнул он.

В Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области на это время не владеют информацией об исчезновении свидетеля по делу главного редактора газеты «Новый стиль».

В ЦОС отметили, что этим делом занимается МВД.