Суд перенес слушание по делу об избиении редактора коломыйской газеты
По просьбе самого Демьянива
Коломыйский горрайсуд планирует начать слушание по существу дела об избиении редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА 30 сентября. Об этом сегодня УНИАН сообщили в горрайсуде. Перенос слушания дела по существу, которое должно было начаться 27 августа, на 30 сентября связано с ходатайством потерпевшего В.ДЕМЬЯНИВА в суд, в котором он сообщал, что находится на больничном из-за плохого состояния здоровья и не может принимать участия в судебных заседаниях. Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего и перенес слушание на конец сентября.
Как сообщал УНИАН, вечером 23 марта с.г. двое злоумышленников нанесли В.ДЕМЬЯНИВУ тяжелые телесные повреждения, скрылись с места преступления после того, как в ситуацию вмешался мужчина, который стал случайным свидетелем преступления. Потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом ноги, и связывает преступление с профессиональной деятельностью. В милиции же связывают это избиение с ограблением.
Предварительное судебное слушание по делу началось 13 августа.