Наливайченко: манеры власти не отвечают европейским стандартам

Закон о местных выборах даже после изменений, внесенных парламентом, остался недемократичным. Об этом заявил координатор «Обновления страны» Валентин Наливайченко в интервью немецкому телеканалу ARD. Он убежден, что изменения, внесенные в закон 30 сентября, решают лишь часть спорных вопросов.

Главная проблема, по его словам, заключается в том, что внепартийные кандидаты остались лишенными возможности выдвигать свои кандидатуры. Также остается практика «привязывання» мэров городов к политическим партиям. «Мэры должны служить общинам, а не партийным боссам из Киева», - говорит Наливайченко.

Еще одним негативом он считает то, что местные общественные организации также выброшены из избирательного процесса.

В целом Наливайченко подчеркнул, что Украине стоит отказаться от практики изменения избирательных законов в канун выборов.

«Такую ситуацию можно сравнить с изменением правил игры в футболе посреди тайма, где арбитром и игроком является одна сторона – власть. Это не отвечает европейской практике и стандартам», - отметил координатор «Обновления страны».