Янукович рассказал, как поставил на место «Романо Проди из Ирландии»

Во время пребывания в Берлине президент Виктор Янукович допустил очередной географический конфуз - перепутал Италию с Ирландией.

Это произошло во время речи Януковича перед представителями немецкой общественности в гостинице "Адлон", сообщает корреспондент "Украинской правды".

Депутат Бундестага, бывший госсекретарь МИД Германии Гернот Эрлер спросил Януковича относительно его взглядов на евроинтеграцию Украины.

Янукович в своем ответе начал вспоминать о том, как в 2003 году тогдашний президент Еврокомиссии Романо Проди сказал об отсутствии у Украины перспектив членства в ЕС, а Янукович как премьер должен был на это реагировать.

"И тогда в 2003 году был саммит Украина-ЕС в Брюсселе, и накануне этого саммита Романо Проди из Ирландии - вы помните, кто это такой был - он сказал, что Украина не имеет никакой перспективы интеграции в ЕС... Я был одним из первых, кто должен был дать ему ответ".

"И я ему сказал жестко: "Если это точка зрения Еврокомиссии - это одно, и я хотел бы ее услышать официально. А если это точка зрения Романо Проди - то позвольте с ней не согласиться. Ибо не вы будете решать, будет Украина в ЕС или нет", - сказал Янукович.

Как известно, Проди является известным итальянским, а не ирландским политиком, президент Еврокомиссии в 1999-2004 годах, в свое время он также дважды возглавлял правительство Италии.

Развивая свою мысль, Янукович призвал в свидетели присутствующего в зале министра иностранных дел Константина Грищенко.

"И тогда у нас состоялся жесткий разговор на саммите. Мне кажется, Грищенко был тогда министром... Или нет... Он был немного позже... Кто тогда был... Был ваш предшественник", - сказал Янукович.

Он так и не смог вспомнить, что министром иностранных дел в то время был Анатолий Зленко.