СБУ проводит обыск в донецком офисе Балоги

Сотрудники СБУ проводят обыск в помещении Донецкой областной организации партии "Единый центр". Об этом корреспонденту "ОстроВ" сообщил глава секретариата ДОО ЕЦ Клим Гринев.

По его словам, сотрудникам организации сообщили, что обыск проводится на основании постановления Ворошиловского районного суда г. Донецка. Как отметил Гринев, суд постановил провести обыск в помещении ДОО ЕЦ с целью "поиска и обнаружения документов различных юридических организаций, к которым имеет отношение Амбросёнок (глава ДОО ЕЦ Андрей Амбросёнок. - "ОстроВ")".

"Их интересует документация, связанная с хозяйственной деятельностью Амбросенка. Мы связываем это с партийной деятельностью, потому что за десять дней до старта избирательной кампании у нас пытаются изъять всю партийную компьютерную технику", - заявил К. Гринев.

Он отметил, что обыск проводит старший следователь Андрей Фролов, который заявил, что техника будет изъята на неопределенное время.