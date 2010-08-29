Председатель Сумского облсовета перешел от Януковича к Яценюку

Председатель Сумского областного совета Владимир ТОКАРЬ стал членом партии «Фронт перемен».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в Сумской областной парторганизации.

По словам В.ТОКАРЯ, ему было бы комфортнее в Партии регионов, поскольку там ему предлагали «и место очень высокое, не десятое – точно, и не седьмое – повыше».

«С властью всегда идти проще и легче. Но я долго думал, несколько раз встречался с Арсением Петровичем (ЯЦЕНЮКОМ – УНИАН). Он говорил моими мыслями: что я думаю - то он говорит», - сознался бывший бютовец.

«Я понимаю, что тут не мед, тут оппозиция. Но к власти должны приходить люди новые, надо строить новые рыночные отношения. Сейчас в стране практически поменяли строй с коммунистического на рыночный, капиталистический, а правят старыми коммунистическими методами», – сказал В. ТОКАРЬ.

Он сообщил, что планирует пойти на местные выборы в первой пятерке партийного

списка «Фронта перемен», кроме того, он будет баллотироваться в депутаты облсовета по мажоритарному округу.

Как сообщал УНИАН, В. ТОКАРЬ в свое время стал депутатом облсовета по списку БЮТ, но в прошлом году был исключен из партии ВО «Батьківщина» после того, как организовал отставку другого бютовца, Вячеслава ШАПОШНИКА, и сам занял пост председателя облсовета. Эти действия не были одобрены киевским руководством БЮТ.

На последних президентских выборах В.ТОКАРЬ поддержал кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА, а после назначения руководителем Сумской области регионала Юрия ЧМЫРЯ не раз заявлял о намерении плотно сотрудничать с новой вертикалью исполнительной власти.