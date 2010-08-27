У Литвина нашли массу резонов, чтобы голосовать за изменения к закону

Народный депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ прогнозирует, что изменения к закону "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" парламент примет в целом в начале очередной сессии – 7 сентября.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Депутат отметил, что фракция Блока Литвина обязательно будет голосовать за предложенные изменения к закону о местных выборах. С.ГРИНЕВЕЦКИЙ прогнозирует, что в первом чтении изменения будут проголосованы на внеочередной сессии 30 августа, а уже на следующей очередной сессии, в частности, 7 сентября, эти изменения могут быть приняты окончательно.

По его словам, необходимость принятия таких изменений обусловлена тем, что Украине “все-таки необходимо прислушиваться к рекомендациям Венецианской комиссии”. “Хотя, вы знаете, международное право за последние два десятилетия настолько показало двойные стандарты. Но в этом плане, я думаю, поступил правильно Президент Украины, который инициировал такие изменения”, - добавил С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Он также поддерживает инициативу Президента Виктора ЯНУКОВИЧА разработать и принять Избирательный кодекс, который делал бы невозможным внесение изменений в закон о выборах перед каждыми выборами.

”Я пошел бы еще дальше, предусмотрев в переходных положениях, что изменения в Избирательный кодекс принимаются только конституционным большинством, что позволило бы их вносить и при этом не руководствоваться политической конъюнктурой или политической целесообразностью”, - добавил он.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ убежден, что необходимость внесения изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" свидетельствует о том, что “логика процесса начинает выравниваться и начинается какое-то понимание между основными политическими игроками - коалицией и оппозицией”.

“И, в конце концов, если мы говорим о каких-то демократических процессах, то следует исходить из Конституции Украины, где четко казано, что каждый имеет право быть избранным и избираться”, - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", автором которого является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что принятый парламентом закон содержит некоторые положения, которые не отвечают “демократическим принципам и международным стандартам”. В частности, “это касается закрепленного в законе дискриминационного критерия, согласно которому только те местные организации партий, которые зарегистрированы не позднее чем за 365 дней до дню выборов, имеют право выдвигать кандидатов на местных выборах”. Поэтому законопроектом предлагается снять ограничение относительно возможности участия в местных выборах местных организаций политических партий, созданных позднее, чем за 365 дней до дня выборов, и предоставить возможность всем местным организациям политических партий выдвигать своих кандидатов.

Кроме того, предлагается изменить принцип формирования состава территориальных избирательных комиссий. В частности, увеличить состав территориальных избирательных комиссий до 18 лиц и предоставить право подавать кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий не только местным организациям политических партий, представленных в Верховной Раде Украины текущего созыва, а всем местным организациям политических партий, зарегистрированных в Украине.

Определить четкий порядок отбора кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, куда будут входить 15 человек от местных организаций политических партий, представленных в Верховной Раде Украины текущего созыва, а также три человека из числа кандидатур, поданных местными организациями политических партий, которые будут определяться путем жеребьевки.