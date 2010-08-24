Янукович c Азаровым помолились в Киево-Печерской лавре
09:26, 24 августа 2010Политика
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Богослужение проводил Владимир
Руководство государства приняло участие в молитве за Украину в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по случаю Дня независимости в Киево-Печерской лавре состоялся молебен за Украину.
Богослужение проводил предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР.
В богослужении приняли участие руководители государства – Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
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