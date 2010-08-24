Янукович c Азаровым помолились в Киево-Печерской лавре

Руководство государства приняло участие в молитве за Украину в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по случаю Дня независимости в Киево-Печерской лавре состоялся молебен за Украину.

Богослужение проводил предстоятель Украинской православной церкви митрополит ВЛАДИМИР.

В богослужении приняли участие руководители государства – Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.