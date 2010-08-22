Азаров поздравил украинцев в Сингапуре

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ направил поздравительную телеграмму делегации Украины на первых Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, в телеграмме сказано: «За время, минувшее с обретения нашим государством Независимости, отечественные спортсмены и тренеры достойно представляли Украину на международных соревнованиях и высших форумах спорта – Олимпийских играх. Достижения спортсменов убедили мировую общественность в том, что украинский народ имеет неисчерпаемые национальные традиции, величие духа и неудержимое желание побеждать».

По словам Н.АЗАРОВА, не является случайностью, что олимпийская сокровищница Украины ежедневно пополняется золотыми, серебряными и бронзовыми наградами, а имена украинских чемпионов и призеров записаны золотыми буквами в историю первых Юношеских Олимпийских игр.

«Нам есть чем гордиться в этот праздничный день. Выражаю всем искреннюю благодарность за вдохновенный труд и преданность олимпийским идеалам», - подчеркнул премьер-министр.