Томенко подозревает, что районные советы Киева ликвидируют 25 августа

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что сегодня есть все основаниям утверждать, что на внеочередном заседании Киевсовета, которое может состояться 25 августа, будут отменены районные советы города Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, Н.ТОМЕНКО сказал: «Мотивация одна - продолжить монополизацию власти Партии регионов в городе Киеве».

Как известно, коалиция внесла в закон о местных выборах норму о непроведении выборов Киевского городского председателя и депутатов городского совета. Вместо этого, 31 октября текущего года должны были состояться выборы в районные советы Киева.

По мнению Н.ТОМЕНКО, «из-за того, что популярность Партии регионов не выросла, как это предполагалось, для того чтобы не допустить влияния других, в частности, оппозиционных политических сил в советах украинской столицы, найден самый простой выход - ликвидация советов как таковых».

«Нет необходимости сейчас дебатировать о принципах местного самоуправления, но для меня очевидно, что в случае, если такой факт состоится, многомесячная кампания Партии регионов беспощадной антикоррупционной борьбы с действиями команды ЧЕРНОВЕЦКОГО выглядит, как театральная постановка, поскольку понятно, что это решение возможно проголосовать лишь за счет голосов фракции Блока Черновецкого», - считает заместитель председателя Верховной Рады Украины.

По его убеждению, если фракции Партии регионов и Блока Черновецкого отменят выборы в районные советы, станет понятно, что таким образом мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и ключевые члены его команды «получат индульгенцию от власти». В правоохранительные органы и в дальнейшем будут приглашать второстепенных лиц, а руководители, которые принимали коррупционные решения, останутся вне ответственности перед законом, считает Н.ТОМЕНКО.