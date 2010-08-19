Милиция в Харькове обыскала гроб

Сотрудники милиции сегодня обыскали бутафорский гроб, который представители областной организации всеукраинского объединения «Свобода» использовали на акции протеста против принятия нового Налогового кодекса.

Как сообщила УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, спецмероприятия правоохранителей были проведены в связи с телефонным сообщением неизвестного о якобы заложенных в этот «гроб» «пиротехнических средствах в виде бомбы».

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, милиция не нашла в гробу взрывчатки. На месте происшествия работали сотрудники взрыво-технической службы МВД, кинологи со служебной собакой. Во время мероприятий частично была перекрыта улица Иванова. Правоохранители разыскивают лицо, сообщившее о заминировании, отметила начальник ЦОС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в первой половине дня активисты ВО «Свобода» пикетировали Харьковский областной совет с требованием блокировать принятие нового Налогового кодекса.

Участники акции предложили депутатам облсовета провести стилизованное захоронение на выбор либо нового Налогового кодекса, либо малого и среднего предпринимательства. Акция проходила под звуки похоронного марша.