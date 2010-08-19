Харьковский облсовет «сократил» 14 депутатов

Харьковский областной совет решил сократить количество депутатов до 136 со 150.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередной сессии облсовета.

Согласно решению сессии, в областной совет на местных выборах 31 октября 2010 года будут избираться по два представителя от каждого района и города областного подчинения (в Харьковской области 27 районов и 7 городов областного подчинения) по мажоритарным округам и столько же – по партийным спискам.

Таким образом, в облсовет будет избираться 68 депутатов по "мажоритарке” и 68 – от политических партий.