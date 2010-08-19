Азаров отменил распоряжение Кабмина о развитии Украинского казачества

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Кабмин отменил распоряжение об одобрении концепции Госпрограммы развития Украинского казачества на 2009-2011 годы Киев. 19 августа. УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением от 11 августа 2010 г. № 1627-р признал утративши действие распоряжение КМУ от 17 сентября 2008 г. № 1237 (1237-2008-р) "Об одобрении Концепции Государственной целевой национально-культурной программы развития Украинского казачества на 2009-2011 годы". Текст распоряжения размещен на Правительственном портале.

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