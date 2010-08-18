Укрзализныця: из-за приезда Януковича никого из санатория не выселяют

Информация, распространенная в некоторых СМИ 17 августа о выселении людей из миргородского санатория имени Гоголя в связи с прибытием высокопоставленных должностных лиц на Национальную Сорочинскую ярмарка, не отвечает действительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Укрзалізниця”, генеральный директор «Укрзалізниця» Михаил КОСТЮК заявил: «Никакой проблемы нет. Из санатория никого не выселяют. Все ведомственные здравницы, принадлежащие “Укрзалізниці”, работают в обычном режиме, в том числе и миргородский санаторий. Двери оздоровительного заведения открыты для всех гостей и желающих отдохнуть».

М.КОСТЮК обратился к представителям СМИ с просьбой проверять распространенную информацию, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей. «Жаль, что ни один журналист, написавший о выселении людей, которое якобы происходит, не обратился за официальным комментарием непосредственно в “Укрзалізницю” или Южную железную дорогу, а пользовались слухами для написания своих материалов», - отметил он.

По данным “Укрзалізниці”, на данный момент в миргородском санатории имени Гоголя, который находится в ведении Южной железной дороги, отдыхают 270 человек. Общее количество мест - 286.

Как сообщили накануне некоторые СМИ, перед приездом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА на Сорочинскую ярмарку из миргородского санатория имени Гоголя переселяют людей, приехавших на отдых.