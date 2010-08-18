Яценюк: рынок земли будет иметь 4 ограничения

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК пообещал внести на рассмотрение Верховной Рады несколько законопроектов в поддержку агропромышленного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера после участия в заседании круглого стола по вопросам развития АПК в Кировограде.

«В первую очередь нужно решать вопрос компенсации процентной ставки для сельхозпроизводителей. Вносить изменения в закон о госбюджете, финансирование из стабилизационного фонда переводить на общий фонд», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Он сообщил, что подготовит для внесения на рассмотрение парламента законопроект по регулированию рынка земли, который будет иметь 4 ограничения.

«Право собственности на землю будут иметь только украинские граждане. Владелец земли обязан ее обрабатывать. Невозможность менять целевое назначение земли. Купля-продажа земли исключительно через государственную компанию», - подчеркнул народный депутат.

А.ЯЦЕНЮК также пообещал обратиться к генеральному прокурору с официальным запросом о проведении проверки качества пищевых продуктов, в частности, на рынке молочной продукции. К этому депутата подтолкнуло выступление директора ЗАО «Первомайский молочно-консервный комбинат» Виктора ПРОКОПЕНКО, который продемонстрировал образцы качественной продукции и фальсификата.

«Производитель может использовать растительные жиры, но тогда должен писать большими буквами, что это молоко - не молоко, а химический продукт, который состоит из жиров немолочного происхождения», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, поддержка агропромышленной отрасли сегодня должна стать для власти первоочередной, поскольку единственная имеет потенциал для развития.