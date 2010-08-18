Томенко: Карпатский регион требует новой стратегии

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что Карпатский регион требует новой стратегии развития оздоровления и отдыха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Закарпатье.

Н.ТОМЕНКО считает, что разработка новой стратегии «предопределена как обстоятельствами хаотичности застройки многих гостиниц в различных регионах Украины, так и климатическими изменениями, которые происходят в Украине и мире в целом».

«Но Закарпатский регион, в частности, должен был бы активнее работать для развития инфраструктуры, направленной как на оздоровление, так и на отдых, - подчеркнул заместитель председателя Верховной Рады. - Повышение температурного режима, по прогнозам специалистов, что может характеризовать в ближайшие годы климат как в Украине, так и за ее границами, безусловно, увеличит спрос на такие объекты, количество отдыхающих как украинцев, так и иностранцев, будет неуклонно расти».

По словам Н.ТОМЕНКО, Верховная Рада заинтересована в реализации подобных проектов и поддержит на уровне участия и соответствующих решений идею проведения Международной практической конференции на тему: «Устойчивое развитие Карпатского и других горных регионов Европы», которая запланирована на 8-10 сентября в г. Ужгороде. «Парламент примет участие в принятии решений на основе предложений участников конференции», - заверил он.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения в Украине в 2022 году зимних олимпийских игр, Н.ТОМЕНКО выразил мнение, что «для Украины и ее граждан полезнее построить за инвестиционные средства несколько европейских горнолыжных курортов и здравниц, чем за бюджетные средства - спортивные комплексы для несуществующих в Украине зимних видов спорта».

Он сообщил, что обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением осенью провести Спортивный форум Украины, который бы определил стратегию развития физической культуры и спорта на ближайшую перспективу.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что к участию в этом форуме необходимо приовлечь всех выдающихся спортсменов Украины, а также специалистов в области физической культуры и спорта, чтобы именно они помогли власти и государству сформулировать спортивную доктрину Украины.

«До сих пор мы живем иллюзиями советского подхода, когда Украина позиционировалась как одно из крупнейших спортивных государств, где борьба за количество наград в профессиональном спорте была ключевой оценкой развития спорта», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, сейчас нужно понять, что в условиях упадка массового спорта и физической культуры приоритетом для страны должны быть именно эти сферы. По его убеждению, стратегией должно быть не доминирование профессионального спорта, а приоритет массового спорта и физической культуры. «Именно такой и нужно строить государственную политику. Сегодня важнее не борьба за право получить разрешение на проведение зимних Олимпийских игр для того, чтобы построить фантастически дорогие спортивные объекты на несколько недель, а нужно строить объекты спортивной инфраструктуры для молодежи. Это принципиально другие стратегии», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.