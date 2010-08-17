Винский знает, что в Нафтогазе стригут золотые купоны

Повышению цен на газ для населения должно было предшествовать реформирование газовой системы государства, которое сделало бы прозрачным ее функционирование.

Об этом заявил председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский, комментируя Меморандум о сотрудничестве между украинским правительством и Международным валютным фондом, которым, в частности, предусматривается повышение цены газа для населения.

«Перед тем как поднимать цену на газ, нужно было провести реформирование газовой системы. Его (реформирование) не делают уже двадцать лет. НАК «Нафтогаз Украины» убыточная компания, но все знают, что в том же «Нафтогазе» ряд людей «стригут» золотые купоны», - заявил Винский.

Политик подчеркнул, что когда на газовом рынке будут созданы прозрачные и четкие правила игры, то и компании «Нафтогаз Украины» в ее нынешнем виде не будет. «Должна быть отдельно компания, которая обеспечивает транзит газа, отдельно – компания, которая торгует им в розницу, и отдельно – компания, которая занимается собственной добычей. Тогда и все процессы будут прозрачнее», - объяснил он.

По словам лидера партии «Народная власть», «сейчас идет борьба между интересами общества и небольшой группой людей, которая сегодня управляет процессами в этой сфере».

Вместе с тем, Винский подчеркнул, что Юлия Тимошенко на должности премьер-министра не занималась реформированием «Нафтогаза Украины», вместо этого закрывая проблемы компании путем займов.

«На долю нынешнего правительства и президента выпало из этой ситуации выходить. Делается ли все правильно? Не все. Но идут поиски выхода из этой ситуации», - сказал Винский.

Политик заметил, что оценку действиям новой власти можно будет дать позже, но «пока еще, вместо реальной реформы, правительство продолжает ту негативную тенденцию, которая была при Тимошенко».