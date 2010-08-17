Милиция допросила заместителя Тягнибока

Заместителя председателя всеукраинского объединения «Свобода», депутата Ивано-Франковского областного совета, председателя областной организации партии Александра СЫЧА допросили в секторе дознания Управления МВД в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», основанием для допроса стало участие А.СЫЧА в акциях протеста против ратификации «харьковских соглашений», которые состоялись 27 апреля этого года возле Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы партии, в тот день А.СЫЧ прибыл в Киев для участия в выездном заседании Ивано-Франковского облсовета, которое должно было состояться под стенами парламента в соответствии с решением облсовета, принятым накануне.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года.

В этот день возле здания Верховной Рады произошло несколько столкновений между гражданами, которые пришли на митинг протеста против ратификации соглашения, и бойцами подразделения «Беркут», в частности на углу улиц Грушевского и Шелковичной, а также на углу улиц Грушевского и Липской.

На допрос в качестве свидетеля по делу в отношении членов партии, возбужденному по ст. 293 Уголовного кодекса Украины «Групповое нарушение общественного порядка», по поводу событий, которые состоялись возле Верховной Рады Украины 27 апреля 2010 года, вызывали председателя партии Олега ТЯГНИБОКА и многих активистов и руководителей ВО «Свобода».