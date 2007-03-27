Гавриш предлагает Конституционному Суду самораспуститься

Член Высшего совета юстиции Украины, председатель Всеукраинского юридического совета Союза юристов Украины Степан ГАВРИШ считает, что Конституционный Суд должен уйти в отставку.

Об этом С.ГАВРИШ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Проблема КС с моей точки зрения является ключевой и связана с тем, что суд на сегодня не работает и больше 8 месяцев не может принять ни одного решения”, - сказал С.ГАВРИШ.

“Конституционный Суд профессионально выполнять свои обязанности не может. КС должен осознать, что он сегодня или станет политическим заложником и будет политизирован, и будет нести ответственность за свои политические решения. Лучшим выходом из этой ситуации – это подать в отставку и сформировать новый суд”, - убежден С.ГАВРИШ.

Он добавил, что речь может идти только о самороспуске, поскольку процедуры досрочной отставки судей КС нет, за исключением нарушения судьей присяги, в чем обвинить судей нельзя.

По его словам, в этом направлении необходимо вести диалог в рабочей группе на предмет внесения изменений в Конституцию.

Он также выразил мнение, что КС должен быть двухпалатным, с введением специальной функции по рассмотрению жалоб граждан при нарушении конституционных прав и свобод.

С.ГАВРИШ считает, что судьи должны назначаться только Президентом и парламентом, причем при голосовании 300 депутатов для того, чтобы в этом процессе принимала участие и оппозиция.

“Судьи не должны быть представителями политического большинства. Так мы скоро придем к тому, что вся судебная система и все органы власти, которые строятся через парламент, будут так или иначе принадлежать политическому большинству”, - сказал С.ГАВРИШ.

По его убеждению, в таком случае можно получить работающий КС, который на сегодняшний день является политизированным.

“Борьба за КС будет иметь тяжелую перспективу для Украины. Попытка сформировать для КС функцию по формированию украинской власти, то есть предоставление властных полномочий вне Конституции, является обреченным”, - добавил он

В то же время С.ГАВРИШ отметил, что не следует забывать, что решение КС – это единственное решение в Украине, которое не может быть никем обжалованным и опротестованным, то есть имеет силу большую, чем Конституция, которую можно изменить парламентом.

“В этих условиях ответственность КС за свои решения является особенной. Возможно, именно это является причиной того, что КС не принимает никаких решений до сих пор”, - считает С.ГАВРИШ.