Денис Басс: вы не волнуйтесь, я не уехал

Бывший заместитель главы Киевской городской государственной администрации Денис БАСС заявляет, что работает в Киеве, но вместе с тем, не в здании городской мэрии. Свой кабинет в КГГА, утверждает Д.БАСС, он покинул сразу, уйдя с должности.

Об этом говорится в комментарии Д.БАССА, распространенном пресс-секретарем бывшего зама мэра столицы Александрой ЖУРАХОВСКОЙ.

"У меня нет кабинета в мэрии. Кабинет, в котором я раньше работал, я передал как только ушел с занимаемой должности заместителя мэра Киева. Сейчас мой небольшой офис находится за пределами городской мэрии. До сегодняшнего дня я нахожусь и работаю в Киеве", - говорится в этом комментарии.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем номере газета «Дело» со ссылкой на свои источники написала, что СБУ вечером 10 августа провела обыск в офисе Главного управления экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации.

Обыск был проведен в рамках следствия относительно деятельности начальника ГУ Марины ЛУКАШИНОЙ в 2008 году. Якобы тогда при выделении средств на реконструкцию нежилых домов были указаны недостоверные исходные данные. Как результат, бюджет города недосчитался 70 млн. грн.

Обыск проходил на 6-м этаже здания КГГА по ул. Хрещатик, 36. По информации газеты, из-за отсутствия ключей пришлось прибегнуть к помощи слесаря, чтоб проникнуть в два кабинета, которые якобы занимает Денис БАСС.

Как пишет газета, следователи изъяли в кабинете Д.БАССА записные книжки и 7 стартовых пакетов одного мобильного оператора.

Ранее, 15 июля председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ газете «Сегодня» заявил, что бывший заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Д.БАСС находится «в бегах».