Янукович: не обижайте Кинаха, он что, во вражеское правительство перешел?

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал оскорбительным, эмоциональным и недальновидным комментарий Президента Виктора ЮЩЕНКО по поводу вхождения Анатолия КИНАХА в состав Кабинета Министров.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня вечером в эфире телеканала «Украина».

«Наверное, оскорблять или унижать его не нужно было бы сейчас. Это, скорее всего, были эмоции. Я вообще-то в разговоре с Президентом высказал свою точку зрения. На мой взгляд, это необъективная была оценка поступку КИНАХА… Это же было решение партии, которое было выстрадано, которое принималось коллегиально, и обвинять Анатолия Кирилловича КИНАХА, тем более называть его различными оскорбительными словами - это недальновидно. Мы не должны бросаться так словами легковесно, потому, что они, как правило, возвращаются назад», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не хотел бы этого говорить, но скажу. Он что, пошел во вражеское правительство работать? Это что, не правительство Украины? А коалицию что, избирал не украинский народ, а народ какой-то другой страны, вражеской нам? Вообще-то мне непонятны эти все слова, я бы даже сказал словоблудие», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер оценил А.КИНАХА как «самодостаточную личность» и как человека, который в своей жизни «много сделал, чтобы наша страна развивалась - был в активном звене».

В.ЯНУКОВИЧ отнес А.КИНАХА и депутатов группы Партии промышленников и предпринимателей к конструктивной часть парламента, которая не хочет досрочных выборов.

«Конструктивная часть парламента не хочет никаких экстремистских действий ни в парламенте, ни в стране. Поэтому подталкивание депутатов (к вышеозначенным действиям – УНИАН) провоцирует их поведение и некоторые их решения. После чего возник вопрос перехода в коалицию некоторых депутатов из фракции БЮТ и «Наша Украина»? После того, как их начали, я условно скажу, выгонять из зала. Они ходят по коридорам, возмущаются, очень неловко себя чувствуют. Они хотят быть в процессе. Это те люди, которые никогда не были разрушителями, в том числе и КИНАХ, и его депутатская группа, и Партия промышленников и предпринимателей…», - отметил премьер. По его словам, эти люди «прагматики, которые несут ответственность за коллективы, за уровень заработной платы, развитие предприятий и т.д. Они вообще-то по своей природе созидатели, и конечно КИНАХ Анатолий Кириллович - он себя неловко чувствовал постоянно и в сложном положении находился - он и его товарищи по партии. Поэтому, когда ситуация в парламенте начала обостряться, то у них появился этот дискомфорт особенно... Решение, которое было принято (о присоединении к коалиции – УНИАН), было естественным. Наверное, было бы неестественным, если бы они продолжали водить эти хороводы. Ну, и как они сказали, мы вообще не привыкли ни у кого под юбкой сидеть.., как мужчины», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, председатель ПППУ А.КИНАХ был избран народным депутатом от блока «Наша Украина».

21 марта он был назначен министром экономики Украины.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называл это назначение моральным позором, поскольку блок «Наша Украина» находится в оппозиции к коалиции.