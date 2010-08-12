Янукович спросил Табачника: что вы сделали?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что без участия общественности невозможно построить новую систему образования.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил вчера во время встречи с министром образования и науки Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

«Каким образом Вы хотите строить стратегию развития образования? - спросил Президент у министра. – Думаю, что без участия гражданского общества это сделать невозможно». При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Мы должны улучшить состояние образования в Украине».

В канун нового учебного года Президент уделил отдельное внимание вопросу подготовки детей к школе – стоимости книг, школьной формы. «Что Вы сделали, чтобы в этих направлениях люди почувствовали, что власть их понимает и предпринимает соответствующие шаги?» – спросил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к Д.ТАБАЧНИКУ.

Особое внимание во время беседы Президент обратил на тему обеспечения средних учебных заведений школьными автобусами.

На этот счет Д.ТАБАЧНИК отметил, что в текущем году впервые состоится частичная закупка автобусов за государственные средства. По его словам, на сегодняшний день для полного обеспечения школ нужно 1144 автобуса – за средства госбюджета будет приобретено 159. «Надеемся, следующий бюджет будет лучше», – сказал министр образования. Он проинформировал главу государства, что сейчас школьные автобусы изготовляют в Украине четыре завода, а стоимость одного автобуса составляет 292 тысячи грн.

В.ЯНУКОВИЧ призвал министра поработать "над этим вопросом вместе с премьер-министром, чтобы мы этот и последующие годы – до 2012 года обеспечили село школьными автобусами». Также В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что финансирование этого проекта должно происходить не только за счет государственного и местных бюджетов, но и меценатских средств.

«Проведите работу в каждом регионе, пригласите в эту благотворительную программу бизнесменов. Я готов присоединиться к решению этой проблемы, потому что мы не можем откладывать этот вопрос из года в год. Я сам когда-то в детстве ходил около 10 километров пешком каждое утро в школу, и помню, что это такое. Поэтому давайте поработаем», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что самым главным приоритетом министерства является повышение качества образования. Речь идет, в частности, о внедрении качественной системы дошкольного образования в Украине. Д.ТАБАЧНИК напомнил, что благодаря поддержке Президентом внесения изменений в закон о школьном образовании сегодня можно вводить образование для детей с пяти лет.

«Наша задача – охватить до 100% (детей), как и требует этот закон. Во исполнение закона разработана программа, каким образом это сделать», – сказал он. Министр также сообщил, что сегодня начался «достаточно массовый процесс» возвращения детских учреждений в государственную собственность.

В контексте подготовки к новому учебному году Д.ТАБАЧНИК сказал, что в этом году был запланирован капитальный ремонт для 2052 школ. «Мы надеемся, что выдержим плановое задание, и все школы завершат капремонт до 30 августа», – сказал он, добавив, что на сегодняшний день также уже проведен текущий ремонт в 14 тысячах из около 16,5 тысячи школьных заведений. Кроме того, в этом году будет построено около 4 тысяч новых котельных в средних учебных заведениях.

Министр заверил, что со следующего понедельника в соответствии с поручением Президента будет развернута широкая сеть школьных ярмарок и базаров.

«Мы составили списки всех детей, которые нуждаются в обеспечении школьными приналежностями, да и формой, за счет помощи местных администраций и местных органов образования. Это дети из многодетных семей, сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, которые пользуются льготами по разным социальным категориям», – заметил Д.ТАБАЧНИК.