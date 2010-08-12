Просвита: колониальный режим Януковича представляет опасность

Ровенская областная организация Всеукраинского общества «Просвита» будет инициировать пикетирование Верховной Рады Украины в связи с «антиукраинской политикой Президента ЯНУКОВИЧА» в день начала новой сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение правление областной организации направило председателю Общества, народному депутату Украины Павлу Мовчану.

«Антиукраинская деятельность колониального режима ЯНУКОВИЧА с каждым днем составляет все большую опасность для самого существования Украинского государства и украинской нации», - отмечается, в частности, в обращении.

Главное, что беспокоит ровенских просвитян, - это тяжелое положение украинского языка и украинской культуры. «Украинский язык, находясь в статусе государственного, не выполняет этой функции ни в системе государственной власти, ни в других сферах, а информационное поле Украины всецело находится в сфере интересов и влияния России", - говорится в обращении к председателю Общества «Просвита».

По мнению председателя областной организации «Просвиты» Светланы НИКОЛИНОЙ, ситуация в государстве требует решительных действий от национально-патриотических сил, всех сознательных и честных граждан Украины. «На акцию протеста должны выйти те, кто не боится, кто имеет достоинство и честь, кто готов противостоять совковому маразму действующей власти», - подчеркнула С.НИКОЛИНА.

Как сообщалось, очередная - седьмая - сессия Верховной Рады Украины начнется 7 сентября 2010.