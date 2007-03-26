Тимошенко обошла Януковича (соцопрос)

Наибольшим доверием украинцев на сегодня пользуются лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО и депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 3 марта 2007 года.

В частности, лидеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО полностью доверяют 17,3% опрошенных, 19,2% - скорее доверяют, 14,0% - скорее не доверяют. Совсем не доверяют Ю.ТИМОШЕНКО 41,5% опрошенных.

Кроме того, среди опрошенных оказалось 16,1% респондентов, которые полностью доверяют премьер-министру В.ЯНУКОВИЧУ. При этом 21,3% респондентов ему скорее доверяют, 15,7% - скорее не доверяют, а 37,6% - не доверяют совсем.

Тех, кто полностью доверяет или скорее доверяет Президенту Украины В.ЮЩЕНКО, оказалось 9,5% и 20,4%, соответственно. При этом скорее не доверяют главе государства 23,5% опрошенных, а совсем не доверяют - 37%.

Согласно результатам опроса, лидеру Гражданского движения “Народная самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО полностью доверяют 9,1% респондентов, 19,4% - скорее доверяют, 20,4% - скорее не доверяют, а 33,1% - не доверяют совсем.

Тех, кто полностью доверяет или скорее доверяет, чем не доверяет депутату Киевсовета В.КЛИЧКО, оказалось 8,6% и 23,8%, соответственно. Скорее не доверяют В.КЛИЧКО 17,4% респондентов, а совсем не доверяют - 24,9%.

Кроме того, согласно данным опроса, председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ полностью доверяют 5,2% респондентов, скорее доверяют - 17,7%, скорее не доверяют - 23,2%, совсем не доверяют - 41,9%.

Тех, кто полностью доверяет или скорее доверяет лидеру КПУ Петру СИМОНЕНКО, оказалось 8,4% и 16,5%, соответственно. При этом 18,2% респондентов, скорее не доверяют ему, а 45,2% - не доверяют совсем.

Наблюдаются существенные отличия в уровне доверия к политикам между регионами. Так, В.ЯНУКОВИЧУ чаще всего доверие выражают жители Южного (56,3%) и Восточного (54,9%) регионов; не доверяют ему, соответственно, 34,1% и 36,0% жителей этих регионов. А в Западном регионе не доверяют главе правительства 78,3%, в Центральном регионе - 65,3%; доверяют, соответственно 12,3% и 25,5%.

Ю.ТИМОШЕНКО, напротив, больше доверяют на Западе и в Центре страны – соответственно, 69,2% и 50,1%, тогда как на Юге недоверие ей выражают 71,4%, на Востоке - 81,6% опрошенных.

Доверие к В.ЮЩЕНКО преобладает лишь на Западе страны - доверяют 59,7%, не доверяют 29,0%. В Центральном регионе - соответственно, 35,2% и 55,1%, в Южном - соответственно, 18,9% и 71,5%, в Восточном - соответственно, 12,5% и 79,1%.

Опрос проводился во всех областях, Киеве и АР Крым. Были опрошены 2012 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки опроса не превышает 2,3%.