Эксперт считает, что власть - заложница политической целесообразности

«Новый проект Налогового кодекса – это полное игнорирование прав органов местного самоуправления», - заявил во время круглого стола в «Главреде» директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег КИЛИМНИК.

Эксперт раскритиковал предложенный к обсуждению проект нового Налогового кодекса и указал на крупнейшие его недостатки. Так, по его словам, налоги, которые априори заграницей являются местными, например, на землю или транспортный сбор, в Украине почему-то отнесены к общегосударственным.

«Это сделано для того, чтобы в ручном режиме в бюджете на каждый год определять количество налогов, которые идут в центральный или местные бюджеты», - объяснил эксперт.

Также из нового проекта Налогового кодекса исчез налог на недвижимость, поскольку был «чрезвычайно снисходительным к обычным гражданам и касался лишь богатеев».

Убрали и норму о налоге на депозиты, что, по мнению О.Килимника, не было таким уже критически необходимым шагом. «5% из суммы дохода – это сокрушительно малая сумма, поэтому внедрение этого налога вряд ли привело бы к уменьшению вкладов. Но вместо этого это могло бы создать дополнительный источник наполнения бюджета», - объяснил эксперт.

Несовершенной, по его мнению, осталась и система согласования налоговых обязательств, хотя и были сняты острейшие моменты.

«В кодексе задекларирован принцип презумпции правомерности решений налогоплательщика, но система отношений налогоплательщика и контролирующих органов в нем построена таким образом, что на практике этим принципом воспользоваться невозможно. Поэтому бизнес опять можно будет вынудить выполнять все пожелания и прихоти контролирующих органов», - считает О.Килимник.

Он также отметил, что, ввиду противоречивости оценок нового проекта Налогового кодекса, в нынешнем виде данный документ не будет принят, особенно учитывая приближение местных выборов.

«До 31 октября будет происходить обсуждение кодекса, будут вноситься изменения, возможно, появятся новые его редакции, но раздражать им экономически активную часть населения никто не осмелится. Даже если Налоговый кодекс и будет принят в конце этого года или в начале следующего, это будет уже совсем другой проект», - подытожил эксперт.

Ситуация с Налоговым кодексом, как отметил О.Килимник, является очередным примером того, что действующая власть стала заложником необходимости действовать в соответствии с политической целесообразностью, игнорируя логику экономических процессов и прагматизма. Ведь необходимость скорейшей работы над Налоговым кодексом продиктована предвыборной программой действующего Президента Украины.

Кроме того, эксперт обратил внимание на политический аспект принятия Налогового кодекса. Известно, что кроме обнародованного для всенародного обсуждения проекта Министерства финансов и налоговой администрации, также должен подать свой проект документу вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко. О.Килимник считает, что Налоговый кодекс Тигипка будет более благоприятным для среды бизнеса, а потому будет неприемлемым для правительства, основным стремлениям которого сегодня есть максимальный сбор налогов и наполнения бюджета.

«Эту ситуацию вполне можно считать миной замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и вытолкнуть Тигипко в оппозицию», - отметил эксперт.

Напоминаем, проект Налогового кодекса был обнародован для всенародного обсуждения 3 августа. Кабинет министров должен обобщить результаты обсуждения и до 5 сентября текущего года подать их в Верховную Раду.