Эксперты поставили правительству Януковича ”тройку” по десятибалльной шкале

12:53, 26 марта 2007
Политика
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Данные фонда "Демократические инициативы"

Научный руководитель Фонда „Демократические инициативы” Ирина Бекешкина
Эксперты поставили коалиционному правительству 3,2 балла по десятибалльной шкале. Такие результаты опроса фонда «Демократические инициативы» были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, фонд обратился к украинским экспертам относительно их оценки социально-экономической ситуации в Украине и деятельности украинского правительства.

Было опрошено 85 экспертов – политологов, аналитиков и журналистов. Экспертам было предложено оценить разные стороны деятельности правительства и состояния общества по 10-балльной шкале, где «0» означает самый низкий уровень, “10” – самый высокий.

Фонд отмечает, что в целом данные экспертами оценки деятельности правительства и состояния, в котором в настоящее время находится общество, крайне неудовлетворительные. В частности, средняя оценка деятельности правительства, сформированного коалицией большинства в Верховной Раде, составляет 3,2 балла.

Позитивные оценки (выше 5 баллов) получили лишь состояние свободы слова (5,2 балла) и уровень демократии (5,2 балла).

 

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