Партия зеленых Украины собралась на местные выборы

Партия зеленых Украины идет на местные выборы 31 октября, и будет отстаивать во власти право украинцев на чистую экологию, здоровье и качество жизни.

Такое решение было утверждено на 19-м внеочередном съезде Партии зеленых Украины, который состоялся 7 августа в Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как заявила лидер Партии зеленых Украины Татьяна КОНДРАТЮК, «исследования подтверждают, что состоянием экологии обеспокоены 60% украинцев. Наша главная задача - решать экологические проблемы на всех уровнях власти. Отстаивать право каждого украинца на чистую окружающую среду, качественные продукты питания, питьевую воду. Все это определяет качество жизни каждого человека. Всякая, даже наиболее эффективная экономическая модель, если она не учитывает экологические требования, приведет к тому, что украинцы будут расходовать свои доходы, в первую очередь, на лекарства».

По словам лидера ПЗУ, партия активно работает над решением экологических проблем в стране. Проводится постоянный мониторинг состояния окружающей среды в регионах. Партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта о строительстве ядерного могильника в Киевской области, отмены строительства угольного терминала в Севастополе и решения многих других региональных экологических проблем.

Говоря об основных задачах партии, Т.КОНДРАТЮК отметила, что “зеленые” будут добиваться создания системного экологического законодательства и введения индикаторов нормального состояния окружающей среды, как на общенациональном, так и на региональном уровне, внедрение экологически чистых энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях. «Мы понимаем, что Украина, как и все страны, живет по объективным законам экономики. И мы не можем быть противниками индустриального вектора развития. Но сегодня остро назрела потребность создавать условия, при которых бизнес будет заинтересован стать ответственным за состояние окружающей среды, как это происходит во многих европейских странах. Партия зеленых Украины является катализатором этого процесса», - отметила Т.КОНДРАТЮК.

По ее словам, во имя достижения этой цели партия становится центром для объединения всех «зеленых» политических и общественных организаций в единую силу.