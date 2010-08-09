В Харьковском облсовете может стать меньше депутатов

В Харьковском областном совете после выборов 31 октября 2010 года количество депутатов может сократиться с 150 до 136 чел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью Харьковского облсовета Владимир ДЯГИЛЕВ.

По его словам, соответствующий вопрос депутаты облсовета рассмотрят на внеочередной сессии 19 августа.

В частности, в облсовете обсуждается идея о том, чтобы в областной совет избирались по два представителя от каждого района и города областного подчинения (в Харьковской области 27 районов и 7 городов областного подчинения) по мажоритарным округам и столько же – по партийным спискам.

Таким образом, согласно новому закону о выборах, в облсовет будет избираться 68 депутатов по "мажоритарке" и 68 – от политических партий.

В то же время, подчеркнули в пресс-службе, окончательное решение будет принимать сессия.