Бизнесмен предложил Януковичу «долю»?

Владелец Национальной резервной корпорации Александр ЛЕБЕДЕВ предложил Украине выкупить у него блокпакет "Ильюшин финанс" (ИФК). Об этом пишет газета "Ведомости".

Бизнесмен, утверждает издание, написал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо с предложением войти в капитал ИФК за 232,5 миллиона долларов (копия есть у «Ведомостей»). Цена рассчитывалась исходя из оценки ИФК в 900 млн. долл., проведенной Ernst & Young, следует из письма. А.ЛЕБЕДЕВ предлагает Януковичу помощь в привлечении денег для выкупа пакета: «Мы готовы выступить инструментом привлечения необходимых финансовых ресурсов с международного рынка».

В канцелярии Администрации Президента Украины подтвердили, что получили письмо А.ЛЕБЕДЕВА 26 июля. Читал ли его В.ЯНУКОВИЧ, выяснить не удалось, отмечает издание.

Источник в НРК считает, что покупка акций ИФК может быть интересна Украине, ведь в ходе готовящегося объединения российской и украинской авиационных отраслей правительство Украины может потерять контроль над АНТК им. О. К. Антонова (если его контрольный пакет будет передан Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). А блокпакет ИФК, являющейся крупнейшим заказчиком «Антонова», дал бы украинским властям лишний рычаг воздействия на компанию.

В то же время, аналитик ИФК «Метрополь» Андрей РОЖКОВ считает, что обозначенная А.ЛЕБЕДЕВЫМ цена завышена: исходя из финансовых показателей ИФК, блокпакет в ней может стоить 95-137,5 млн. долл., а вся компания — 380-550 млн. долл.

По информации издания, предложение В.ЯНУКОВИЧУ - не первая попытка А.ЛЕБЕДЕВА выйти из капитала ИФК. Бизнесмену было обещано, что Внешэкономбанк выкупит его долю в ИФК, но этого так и не произошло.

Сейчас Внешэкономбанку принадлежит 20,4 процента акций, 46,3 процента акций ИФК - у российской Объединенной авиастроительной корпорации.

Правительство России не против кооперации с украинскими партнерами, но в первую очередь заинтересовано в развитии компании, говорит пресс-секретарь Владимира ПУТИНА, поэтому отношение властей к сделке будет зависеть от ее условий.

"Ильюшин Финанс" - крупнейшая российская авиализинговая компания. Она была основана в 1999 году. Основное направление ее деятельности - финансовый и операционный лизинг современных гражданских самолетов российского производства, а также финансирование экспортных поставок.

ИФК занимается авиализингом 11 лет. За это время было профинансировано строительство двух десятков Ил-96 и Ту-204. Сегодня портфель заказов ИФК включает около 120 самолетов Ил-96, Ту-204, Ту-334, SSJ-100, Ан-148. При этом ИФК является являющейся крупнейшим заказчиком украинского "Антонова" (производит Ан-148).