Коммунисты увидели, как ночью к судьям КС приходит Балога...
КПУ считают Ющенко почти преступником
Лидер Компартии Петр Симоненко заявляет, что на Конституционный Суд совершается давление со стороны секретариата президента.
"Так, по информации из достоверных источников, которая поступила в ЦК КПУ, в пожарном порядке лично Ющенко упразднил командировку нескольким судьям Конституционного Суда в Страсбург, и они вместе со своими коллегами вызваны сегодня “на ковер” к президенту", - говорится в сообщении пресс-службы КПУ.
По данным коммунистов, "требования, которые будут выдвинуты Ющенко к судьям – это принятие в его пользу решения о неконституционности законов о Кабинете Министров, об императивном мандате и о запрете неправовой ревизии или отмены положений Конституционной реформы".
"Одновременно, с административно-психологическим давлением президентские опричники не гнушаются такими методами, как личные “встречи”, - заявляют в КПУ.
Они отмечают, что глава президентского секретариата Виктор Балога, возвращаясь из Закарпатья в Киев, "ночью посетил до одного из судий Конституционного Суда и в ультимативной форме требовал подчиниться прихотям агонирующей президентской власти".
"Компартия заявляет, что методы и действия, которые применяет Ющенко, пытаясь любым способом сохранить диктаторские полномочия своего предшественника, граничат с криминальным преступлением. А те, кто стремятся выполнять преступные приказы, должны помнить об уголовной ответственности", - говорится в заявлении.