Коммунисты увидели, как ночью к судьям КС приходит Балога...

Лидер Компартии Петр Симоненко заявляет, что на Конституционный Суд совершается давление со стороны секретариата президента.

"Так, по информации из достоверных источников, которая поступила в ЦК КПУ, в пожарном порядке лично Ющенко упразднил командировку нескольким судьям Конституционного Суда в Страсбург, и они вместе со своими коллегами вызваны сегодня “на ковер” к президенту", - говорится в сообщении пресс-службы КПУ.

По данным коммунистов, "требования, которые будут выдвинуты Ющенко к судьям – это принятие в его пользу решения о неконституционности законов о Кабинете Министров, об императивном мандате и о запрете неправовой ревизии или отмены положений Конституционной реформы".

"Одновременно, с административно-психологическим давлением президентские опричники не гнушаются такими методами, как личные “встречи”, - заявляют в КПУ.

Они отмечают, что глава президентского секретариата Виктор Балога, возвращаясь из Закарпатья в Киев, "ночью посетил до одного из судий Конституционного Суда и в ультимативной форме требовал подчиниться прихотям агонирующей президентской власти".

"Компартия заявляет, что методы и действия, которые применяет Ющенко, пытаясь любым способом сохранить диктаторские полномочия своего предшественника, граничат с криминальным преступлением. А те, кто стремятся выполнять преступные приказы, должны помнить об уголовной ответственности", - говорится в заявлении.

Украинская правда