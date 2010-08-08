Фестиваль «Бандерштат» собрал свыше пяти тысяч участников

В Волынской области ІV фестиваль «Бандерштат-2010» собрал свыше пяти тысяч молодых людей. Он начался вчера, 7 августа, и продолжается сегодня в поселке Рокини, что за 12 км от Луцка на территории Музея истории сельского хозяйства. Организаторами неизменно выступает молодежная общественная организация «Национальный Альянс» и культурно-художественная агенция «Арт-Захид».

Как передает корреспондент УНИАН, в целом на фестиваль прибыли патриотически настроенные молодые украинцы из большинства городов Украины, причем не только с Западной Украины, но и с Киева, Кривого Рога, Полтавы. В целом, как рассказали организаторы феста, на протяжении первого дня, а также сегодня никаких неприятных инцидентов на территории палаточного городка не было зафиксировано. Это предопределено тем, что правилами фестиваля запрещено привозить с собой и распивать алкогольные напитки. Если же волонтеры фестиваля фиксировали такие случаи, то алкогольные напитки сразу же выливали. Еще накануне феста организаторы отмечали, что тех, кто нарушает правила, ведет себя неадекватно или находится в состоянии алкогольного опьянения, они будут расценивать как провокаторов. Кроме того, в селе, вблизи которого происходит „Бандерштат” также запрещено продавать алкогольные напитки. Об этом была договоренность с местной властью.

Организаторы также говорят, что этот фестиваль не является таким многочисленным, как в предыдущие годы, ведь из-за небольшого финансирования предварительно не была проведена рекламная кампания. Следовательно, не все желающие смогли принять участие в действе, поскольку не знали о проведении фестиваля. Неблагоприятными для участников оказались и погодные условия.

Изюминкой нынешнего феста, кроме современной патриотической музыки и литературных чтений стали, так называемые, просветительские гутиркы с известными людьми. Перед участниками „Бандерштата” выступили лидер группы «Тартак» Сашко ПОЛОЖИНСКИЙ, народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ, известный журналист Вахтанг КИПИАНИ.

Большое внимание участников феста вызвала реконструкция боя между воинами УПА и НКВД. Ее организовали ООО „Пошук жертв войны „Пам’ять” из Львова, Клуб исторической реконструкции „Повстанец” с Киева, а также молодежь из Хмельницкого.

Вчера и сегодня концертную программу представляют такие музыкальные группы, как «Власне Кажучи» (Львів), «ЗЛАМ» и «Тінь Сонця» (Киев), «Етно XL» и «Сожжены Паруса» (Ривне), «Сердечный Приступ» (Черновцы-Луцк) «Мій батько п’є» (Ривне), «Широкий Лан» (Калуш), «Ролликс» (Херсон), «Еффата» (Червоноград) и другие, а специальным гостем «Бандерштата-2010» стал оппозиционный репер из Беларуси «Vinsent».

Председатель молодежной общественной организации "Национальный Альянс", которая выступает организатором феста Игорь ГУЗЬ считает, что нынешний „Бандерштат” таки удался, поскольку собрал несколько тысяч патриотически настроенный и сознательных молодых людей. „Этот фестиваль - многообразный и интересный, не только своей музыкой и литературой, но и просветительскими гутирками со знаменитыми людьми, мастер-классами, спортивными соревнованиями... Что же касается проведения фестиваля в следующем году, то могу лишь сказать, что мы будем стараться его реализовать и он будет в новом, более разнообразном формате...”.