Два кандидата в мэры Днепропетровска вступили в Партию регионов

В Партию регионов вступил еще один известный днепропетровский политик

Как сообщили УНИАН в ИА «Новый Мост» 5 августа, руководитель Днепропетровской областной организации Партии регионов, губернатор Александр ВИЛКУЛ вручил партийный билет руководителю фонда «Наш дом – Днепропетровск» Игорю ЦЫРКИНУ.

Представляя нового партийца, А.ВИЛКУЛ подчеркнул, что одной из ключевых задач Партии регионов является консолидация региональной элиты вокруг единой цели – улучшение качества жизни жителей Днепропетровска, развитие города как инновационной столицы Украины.

«Я очень рад сегодня, что могу принять в партию одного из ярких молодых политиков Днепропетровска – Игоря ЦЫРКИНА. Это наглядный пример того, что политические лидеры могут объединяться, договариваться на благо общей цели – процветания Днепропетровска. С удовольствием вручаю Игорю Марковичу партийный билет № 4-99127», – сказал А.ВИЛКУЛ.

Отвечая на вопрос, кого из кандидатов на пост мэра будет поддерживать Партия регионов, А.ВИЛКУЛ заявил, что в команде нет конфликта интересов.

«Политик становится кандидатом в мэры только после регистрации. Регистрация будет через два месяца. Когда мы принимали в партию Ивана КУЛИЧЕНКО, я сказал, что буду рекомендовать партийной конференции поддержать именно его. У нас в команде нет конфликта интересов. Игорь Маркович займет достойное место в наших рядах, и, я думаю, у него будет возможность приложить все свои знания и умения на пользу родному городу. А каким образом – вы узнаете позднее», – сказал А.ВИЛКУЛ.

Отвечая на вопросы журналистов о том, каким образом теперь будут строиться его отношения с действующим мэром Днепропетровска Иваном КУЛИЧЕНКО, И.ЦЫРКИН отметил: «Сегодня, мне кажется, город находится на том этапе, когда нужно перестать критиковать друг друга и вместе, находясь в единой команде, доказать, как может развиваться регион. Как отметил Александр ВИЛКУЛ, у нас у всех общая задача – развивать наш родной Днепропетровск, наш регион. Поэтому мы будем работать вместе на благо города».

Что же касается дальнейшей судьбы Фонда «Наш дом – Днепропетровск», то деятельность его не только продолжится, но и расширится новыми программами.

«На сегодняшний день Фонд «Наш дом – Днепропетровск» – это достаточно мощная и серьезная общественная организация, которая очень много сделала для города. Она будет продолжать существовать и дальше как благотворительная организация, и будет оказывать посильную помощь жителям нашего города», – заявил И.ЦЫРКИН.