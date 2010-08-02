Мэр Днепропетровска пошел в регионалы

Городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО вступил в Партию регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня партийный билет И.КУЛИЧЕНКО вручил председатель Днепропетровской облгосадминистрации, лидер облорганизации Партии регионов Александр ВИЛКУЛ.

„Вступление в ряды Партии регионов мэра крупного промышленного города Украины – знаковое событие и для партии, и для ИІ.КУЛИЧЕНКО, и для горожан. Теперь власть в регионе представляет по-настоящему монолитная команда. Партия регионов выдвинет и поддержит И.КУЛИЧЕНКО на должность городского председателя Днепропетровска на выборах”, - сказал А.ВИЛКУЛ.

По словам И.КУЛИЧЕНКО, «впервые за многие годы областная и городская власти в Днепропетровске работают вместе».

«Ресурсы областного и городского бюджетов сегодня объединены для решения проблем Днепропетровска. А это значит, что город будет развиваться. Для меня важно быть членом Партии регионов – команды, которая работает на благо нашего города и горожан», - сказал И.КУЛИЧЕНКО.