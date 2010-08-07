Каськив о нацпроектах, поручении Януковича, принципах и популизме

Народный депутат Украины, руководитель рабочей группы по национальным проектам Комитета экономических реформ Владислав КАСЬКИВ отмечает важную роль «национальных проектов» при реализации экономических реформ в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Национальные проекты являются практической основой для реализации экономических реформ. В системе государственной власти будет впервые применен принцип проектного управления. Реализация национальных проектов гарантирует привлечение значительного объема инвестиций и развитие стратегических направлений экономики без использования бюджетных средств. И это является главным принципом, - сказал В.КАСЬКИВ. - Национальные проекты имеют стратегическое значение для каждой отдельной отрасли экономики, региона или решения социальных проблем, имеют ограниченный срок реализации - до 4 лет - и объем не менее 300 млн. грн.».

По его словам, на сегодня Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ определены 5 национальных проектов с ориентировочным объемом финансирования 40 млрд. грн., а также еще 10 перспективных направлений, которые составляют вторую волну инвестиционных поступлений. При этом основными критериями реализации национальных проектов являются их реалистичность и скорость реализации.

В.КАСЬКИВ не уточнил, о каких именно 5 проектах идет речь, отметив, что данные проекты должны еще пройти обсуждение на заседании Комитета экономических реформ, которое должно состояться до конца августа. Также до конца августа данные проекты планируется передать на рассмотрение Кабинета министров Украины.

В то же время он отметил, что основными направлениями реализации проектов будут энергетическая безопасность и развитие альтернативных источников энергии, а также повышение качества жизни населения.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного изменения своей политической позиции, В.КАСЬКИВ сказал: «Какое отношение нацпроекты имеют к политике? Это государственное дело. Официально сообщаю, что меня, как народного депутата, никто не заставляет вступать в Партию регионов или в коалицию, или голосовать против моих убеждений. Проблемой являются наличие в коалиции коммунистов и некоторые вопросы в гуманитарной сфере, в частности трактование истории и языковая политика».

Кроме того, В.КАСЬКИВ, отвечая на вопрос журналистов о том, не боится ли он, что его активная работа с новой властью негативно повлияет на его взаимоотношения с коллегами по фракции, которая заявила о своей оппозиционной позиции к нынешней власти, сказал следующее: «Пострадать (отношения с коллегами по фракции - УНИАН) могут, но только с недалекими политиками, которые занимаются только дешевым популизмом и спекуляциями. Я подчеркиваю, что ключевой принцип в политике - никогда в жизни не голосовать и не выступать против своих принципов. Я вам могу сказать, что я этого делать не буду».

Как сообщал УНИАН, во время встречи с В.КАСЬКИВЫМ в Крыму 4 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что центром роста экономики станут национальные проекты.