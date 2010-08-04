Янукович дал нунсовцу добро на то, «чего страна ждала 20 лет»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что центром роста экономики станут национальные проекты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с народным депутатом, руководителем рабочей группы Комитета по экономическим реформам по национальным проектам Владиславом КАСЬКИВОМ в Крыму.

В частности, В.КАСЬКИВ доложил Президенту о предложениях относительно реализации в Украине крупных национальных проектов в контексте тех реформ, которые сейчас осуществляются в нашем государстве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что реализация таких национальных проектов является очень важной. «Крупные национальные проекты нам нужно продвигать, сделать их приоритетными. Именно они станут центром роста экономики. Это - главная идея», - заявил Президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что хочет услышать уже наработанные предложения и первоочередные задачи, которые необходимо решать, чтобы эта работа «набирала обороты».

В.КАСЬКИВ подчеркнул, что национальные проекты «являются реальной практической площадкой для реализации реформ», над которыми сейчас работают власти страны. По его словам, речь идет о проектах, которые позволят осуществить прорыв в конкурентоспособных магистральных отраслях экономики, а также гарантировано привлекут определенные инвестиции в национальную экономику, что чрезвычайно важно в период преодоления кризиса.

«Национальные проекты возможно реализовать только при наличии высокой политической воли», – отметил В.КАСЬКИВ, говоря о важности поддержки в данном вопросе со стороны главы государства. По словам руководителя рабочей группы, речь идет о проектах, которые будут иметь стратегическое значение для нашей страны, принципиально будут влиять на отдельные отрасли экономики или будут решать социальные проблемы на отдельных территориях.

В.КАСЬКИВ отметил, что указанные проекты имеют конкретное практическое значение, четкие сроки выполнения, результаты, которые должны быть получены, и ответственных за их достижение. Он также отметил, что в ходе реализации таких проектов должны быть мобилизованы усилия государственного аппарата и областных государственных администраций. Каждый проект, сообщил он, будет иметь объем не менее 300 млн. дол. и будет рассчитан на срок реализации не более четырех лет.

«Реализация каждого проекта, которая будет осуществляться под патронатом Президента Украины, не предусматривает использования бюджетных средств. Каждый из них подавляющим образом ориентирован на привлечение прямых иностранных инвестиций или в целом инвестиций. Это не будет проедание государственного бюджета», - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

После завершения встречи руководитель рабочей группы сообщил, что можно говорить о фактическом начале фазы практической реализации реформ на базе национальных проектов. «Президентом сегодня утверждены пять национальных проектов, которые уже вскоре начнут реализовываться. Эти и другие проекты будут рассмотрены на заседании Комитета по экономическим реформам, которое состоится вскоре, и, очевидно, после этого будут представлены общественности», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он особо подчеркнул, что в указанных проектах нет никакой политики. Речь идет об «абсолютно конкретной, прозрачной, понятной инвестиционной модели – понятной не только украинскому обществу, но и международному сообществу».

«Думаю, в Украине не должно быть критиков такого подхода, потому что только такая модель деятельности сегодня может обеспечить нам прорыв в отдельных направлениях развития экономики и в целом внедрить новые стандарты и в государственном управлении – это проектный менеджмент, и в подходах к работе с нашими внешними партнерами – международными организациями, иностранными инвесторами. Это то, чего страна ждала 20 лет», – убежден он.