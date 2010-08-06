Нардеп думает, что Европа «не будет вкладывать деньги в украинскую ГТС»

Европейцы не будут вкладывать деньги в украинскую ГТС накануне ее передачи россиянам. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал министр топлива и энергетики оппозиционного правительства, народный депутат Украины Александр ГУДЫМА.

Об этом он сказал, комментируя недавние заявления министра ТЭК Юрия БОЙКО о техническом плане реконструкции ГТС, над которым наша делегация работает с Евросоюзом для получения под эти работы льготных кредитов. По словам Ю.БОЙКО, за три года нужно заменить трубопроводов на сумму 300 млн. долларов (около 1000 км) и еще 800 млн. долларов пойдет на замену 60 газоперекачивающих агрегатов и связанную с ними структуру.

А.ГУДЫМА убежден, что “это очень несерьезно говорить о каких-то параметрах реконструкции совместно с Европой. Господа БОЙКО и КЛЮЕВ реально были готовы отдать трубу россиянам, а европейцы умеют читать и слушать. Европейцы знают, что это - правда. Чиновники Еврокомиссии в условиях, когда украинские власть предержащие готовятся, в том числе и через закон о рынке газа (потому что актуально – разделение функций добычи и транспортировки, а если выделить “Укртрансгаз” в отдельное предприятие, то он не будет иметь тех долгов НАК “Нафтогаз”) отдать нашу магистральную трубу, не будут вкладывать туда деньги. Все хорошо помнят 2004 год, когда должен был создаваться газотранспортный консорциум. Россияне не допустили туда немцев, своих партнеров. Так вы думаете, что европейцы будут вкладывать деньги в украинскую ГТС накануне ее передачи “Газпрому”?”

По мнению депутата, “такие сладкие заявления господин БОЙКО делает, потому что хочет кому-то понравиться. Я, правда, не знаю, кому именно”.