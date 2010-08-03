Медведько понизил своего заместителя

Заместитель генерального прокурора Николай ГОЛОМША переведен на должность военного прокурора Центрального региона.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» (№131).

На эту должность он переведен приказом генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО от 22 июля.

Как отмечает издание, Н.ГОЛОМША работал заместителем генерального прокурора с ноября 2003 года. В апреле 2007 года он был переведен на должность прокурора Львовской области, но, не проработав там и месяца, вернулся в центральный аппарат ГПУ. Тогда под его надзор было отдано Главное следственное управление, а также расследование трех резонансных уголовных дел: об отравлении кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО, заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе и гибели лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила.

Н.ГОЛОМША находится в отпуске до 6 сентября.

В последнее время Н.ГОЛОМША курировал в ГПУ деятельность Главного управления военных прокуратур, Главного управления обеспечения деятельности органов прокуратуры, Управления рассмотрения обращений и приема граждан, а также отдела финансирования и бухгалтерского учета. Новый куратор у этих управлений не появился – следовательно, должность заместителя генпрокурора остается вакантной, отмечает газета.

По информации «Коммерсанта», им может стать первый заместитель прокурора Донецкой области Наталья МАРЧУК. Она сказала, что не разговаривала с генпрокурором на эту тему: "Я не ожидала от вас такого вопроса. У меня планы работать там, куда меня назначил генпрокурор, – на то у меня и погоны, чтобы я выполняла все указания генерального прокурора. В Донецкой области я работаю давно, люблю область, мне нравится здесь работать".

Вместе с тем, собеседник издания, знакомый с причинами кадровых перестановок в Генпрокуратуре, рассказал, что перевод Н.ГОЛОМШИ на другую должность является одной из договоренностей Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и генерального прокурора А.МЕДВЕДЬКО. "Это реализация программы обновления Генпрокуратуры. В списке трое: КОРНЯКОВА, ГОЛОМША и ЩЕТКИН – на этом реформирование Генпрокуратуры закончится. Но за ЩЕТКИНА перед Президентом очень просит МЕДВЕДЬКО, поэтому его увольнение повисло в воздухе", – заявил собеседник газеты.