Суд признал законным уголовное дело против двух нунсовцев

Печерский районный суд Киева признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении народных депутатов от «Нашей Украины – Народной самообороны» Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ за действия в Верховной Раде 27 апреля.

Такое решение суд объявил сегодня, 2 августа, сообщает официальный сайт “Народной самообороны”.

Суд признал доказательства, которые содержатся в материалах дела по подозрению в препятствовании деятельности парламента Ю.ГРЫМЧАКОМ и А.ПАРУБИЕМ, достаточными для его возбуждения.

На протяжении 7 дней это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Представитель подозреваемых в суде, адвокат Вячеслав МАРТЫНЮК сообщил, что намерен обжаловать это решение. Народный депутат Ю.ГРЫМЧАК также подтвердил, что будет оспаривать данное решение суда.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в сессионном зале Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины произошли столкновения между депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов.

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей, содеянного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины).