Медведев поблагодарил Януковича

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поблагодарил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за предложенное содействие в ликвидации последствий пожаров в ряде российских регионов, а также в лечении и реабилитации пострадавших.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, по результатам телефонного разговора президентов двух стран.

Главы государств обсудили перспективы двусторонних контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны 1 августа.

Как сообщал УНИАН, 1 августа во время телефонного разговора главы двух государств обсудили ситуацию, сложившуюся в некоторых российских регионах в результате масштабных лесных пожаров, и договорились о предоставлении украинской стороной помощи с целью ликвидации негативных последствий стихийного бедствия.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров, руководителям МЧС, Министерства обороны, некоторых других центральных органов исполнительной власти, а также руководителям пограничных с российской стороной регионов Украины принять меры по предоставлению помощи РФ в преодолении последствий стихийного бедствия.

На сегодняшний день лесные пожары в России угрожают более чем 200 населенным пунктам. Чрезвычайная пожарная обстановка сложилась в 14 регионах России. В результате пожаров на территории РФ погибли 34 человека, более тысячи человек потеряли имущество и остались без жилья.