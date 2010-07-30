Новый главный санврач Украины нарушил «донецкую традицию» во власти
Мытник представил назначенца
Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК на аппаратном совещании представил коллективу Минздрава нового главного государственного санитарного врача Украины Сергея РЫЖЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, С.РЫЖЕНКО до назначения работал главным государственным санитарным врачом Днепропетровской области.
* * *Родился 1 сентября 1963 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Окончил Днепропетровский медицинский институт, после чего работал в управлении здравоохранения Днепропетровского горисполкома главным врачом Днепропетровской городской клинической больницы №7.
С.РЫЖЕНКО имеет степень доктора медицинских наук и звание Заслуженного врача Украины.
Женат, воспитывает двух дочерей.