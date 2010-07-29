Бывший советский политзаключенный приковал себя к памятнику
Взял продукты и намерен стоять до победы
|Владимир ПАСИЧНИК
Как передает корреспондент УНИАН, возле памятного знака, установленного в центре города, в Саду Шевченко на площади Свободы, В.ПАСЕЧНИК установил плакат «Руки прочь от памятного знака в честь Декларации о государственном суверенитете Украины», объяснив, что таким образом он протестует против намерений местных властей установить на этом месте 20-метровую стелу в честь украинского флага.
Протестующий запасся продуктами и намерена продолжать акцию до тех пор, пока власть не откажется от «намерений уничтожить памятный знак», установленный самим В.ПАСЕЧНИКОМ и за его же средства 20 лет назад - 30 июля 1990 года.
Комментируя событие, нынешний руководитель Харьковского краевого народного руха Анатолий СЕМЕНЧЕНКО сообщил УНИАН, что его организация готовит обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой «принять меры с целью недопущения разрушения первого и единственного в Украине такого памятного знака».
Стоит отметить, что со времени установления памятный знак неоднократно подвергался нападениям вандалов, и каждый раз В.ПАСЕЧНИК собственными силами и средствами восстанавливал его.